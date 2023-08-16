5載治療戰勝乳癌 白血病無情來襲 57歲婦急求骨髓捐贈續命

【本報訊】57歲的Cat命途多舛，20年前喪失6歲患癌兒子後，2017年確診乳癌，經歷5年治療後以為戰勝病魔，卻於6個月前證實患骨髓瘤（血癌初期），更惡化至急性白血病，須盡早換骨髓以保命，惟其親人跟她的骨髓不脗合。Cat的丈夫呼籲善心人登記成為骨髓捐贈者，讓她能續命重生。

化療標靶藥難阻惡化 一邊乳房曾為HER2乳癌，另一邊乳房為浸潤性乳癌的Cat，在艱苦的抗癌路上保持堅毅意志及樂觀態度。她在身體許可下亦不忘跟乳癌姊妹做義工派飯。5年治療後以為已痊愈，上天卻跟Cat開玩笑，6個月前的抽血檢查，意外發現患上骨髓瘤，抗癌副作用令其痛苦不堪，體重只剩約80磅，即使用堅韌意志力，接受化療、標靶治療抵抗病魔，仍未能阻止病情惡化。

7月情況惡化至急性白血病，急須換骨髓續命。不過，Cat的5名兄弟姊妹及親人，骨髓跟她不脗合，只能寄望公眾捐助。