促推外勞煞停機制 保障本地工人權益

【本報訊】政府推出建造、運輸、航空等多個行業的輸入外勞計劃，有工會形容現時的外勞政策猶如「中門大開」，擔心會損害本地勞工就業機會，令他們的工資進一步受壓。工會建議當局倣效澳門，設「外勞煞停機制」及「外勞專責小組」，以妥善處理輸入外勞為本地工人帶來的問題。

工聯會權益委員會早前與澳門工會聯合總會討論外勞政策，昨交代交流結果。委員會主任丘燿誠表示，澳門由80年代起開始輸入外勞，他們的經驗能夠反映本港未來開放26個工種的影響。他引述澳門統計局數據，截至去年12月底，澳門外勞人數約16萬人，佔就業人口四成，其中「酒店及飲食業」和建造業分別佔26%及18%。澳門工聯總會代表亦向丘提及，以建造業水泥工為例，因輸入外勞令工資由以前1,200元「一工」，降至800元，認為本港應借鑑澳門輸入外勞經驗，認為「一刀切」開放多個工種，勢必會抑壓本地工人福利及薪金。

成立專組跟進相關事務 議員梁子穎就表示，澳門實施輸入外勞政策較長時間，但在疫情期間，曾出現「本地人無工開、外勞有工開」的現象，反映過量輸入外勞會直接影響本地工人就業情況，希望當局設立「外勞煞停機制」，當經濟下行及就業率減少，或發現行業工資中位數被壓低時，必須要停止輸入外勞，以保障本地工人就業優先。

梁又指，澳門為外地勞工亦成立了「聘用外地僱員廳」，認為本港可以倣效，由勞工及福利局成立「外勞專責小組」，以處理外勞事務，包括聘請、外勞權益、跟進投訴等，甚至授權部門檢控違法人士，如果出現勞資糾紛，主動跟進外勞投訴，並予一個特別通道讓工聯會協助外勞。