航空業輸入2841外勞 最快聖誕投入服務

【本報訊】航空業輸入勞工計劃首輪申請完成，批准28間公司輸入共2,841個外勞配額，涵蓋地勤、飛機維修技工等計劃下全部10個工種。航空公司服務商協會主席劉敏儀表示，各大公司會在未來一至兩周內陸續落實招聘計劃，估計首批外勞最快10月可以來港，經培訓後或可以在12月聖誕檔期投入服務。

地勤獲批719個佔最多 根據第一輪申請審批結果，地勤人員申請配額數目為728個，獲批出配額數目最多，共719個。劉敏儀昨日在電台節目形容，業界仍在「試水溫」，部分工種人力需求大，加上業界在「大灣區青年航空業實習計劃」下已有培訓內地學員經驗，因此申請外勞地勤會較安心。

她指，目前航空公司的運力，只是恢復疫前約60%水平，希望輸入外勞後有助業界運力恢復正常。她又提到，得悉有航空公司透過內地公司聘請外勞，發現服務範圍和收費五花八門，當中只有4至5間公司服務香港，認為業界仍需時理順當中程序，業界未來亦會繼續申請名額。

培訓住宿安排待落實 另外，有關計劃的首輪申請中，倉務處理員及貨站服務員共206個配額亦全數批出，香港空運貨站行政總裁鄺永銓表示，機場人手短缺是不爭事實，空運貨站最需要的人手是貨站服務員，加入外勞幫手一定更理想，強調招募工人方面一定會以本地勞工優先。他續說，接下來將會繼續與內地中介公司聯絡，深入探討外勞的培訓及住宿安排，預料今年第4季前落實。