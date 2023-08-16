勞資訂暑熱警告指引 倡設固定休息時間

所有崗位劃一15至30分鐘 可按情況調節 勞工處的《預防工作時中暑指引》自5月推出以來爭議不斷，更被指「彈出彈入」，包括曾在同一天內多次發出黃色工作暑熱警告，惟每次最短只相隔10分鐘等。香港建造商會昨宣布與勞工處及業界各持份者多次商議後終達成共識，推出《工作暑熱警告下建造業實務指引》，包括在不同級別的工作暑熱警告下，建議工地設由15至30分鐘不等的固定休息時間，並從昨午起將指引派發予各承建商。商會強調，定時休息時段可因不同工種或工地實際情況彈性調節，但總休息時間不變。

實務指引以勞工處指引為基礎，並考慮工地實際運作、環境及條件制訂，獲處方及行業持份者一致認同。新指引下，當黃色及紅色工作暑熱警告生效時，建議應分別有兩節15分鐘或30分鐘的固定小休；固定午飯時間則分別由1小時15分鐘或1小時30分鐘不等；至於黑色工作暑熱警告生效時，則建議全工地停工；另列出多項紓緩熱壓力的實例及措施。

建造商會會長林健榮說，勞工處原有指引是按各勞動程度、工種劃分工人休息時間，故在工地實際執行時容易造成混亂；至於新實務指引則以所有崗位劃一，相信在執行上較為簡單，各承建商亦容易及願意跟隨。建造商會副會長馮國強則稱，即使暑熱警告未生效，工地亦有固定休息時間，故新指引旨在於原有安排下增加休息時間，亦相信業界要跟隨新指引並不困難。

強調總休息時間「冇少到」 被問及新舊指引對比下，工人實際休息時間有否減少，建造商會執行總監梁敬國強調，「休息時間真係冇少到」，若工地有不同紓緩壓力措施，可自行扣減休息時間，但當中較為複雜，難以計算，因此是次推出的指引是希望將之簡化。他續稱，所列明的時間是最少休息時間，在實際操作時亦可保留彈性，並舉例指黃色暑熱警告在早上8時生效，工人的休息時間至少為15分鐘，僱主亦可按情況調節，或者工地亦可提供不同紓緩壓力，甚或若工人感到身體不適，亦可因應情況通知主管即時休息。