逾七成超市網購平台 錯收膠袋費

【本報訊】政府去年底實施優化塑膠購物袋收費計劃，消委會接獲不少消費者反映部分商戶及網購平台濫收膠袋費及派發過多膠袋，為此進行69次實試，於11間網店／網購平台（涉及12間商號）購買不同種類的食品。結果發現逾半數網店／網購平台均有收取膠袋費或包裝費，由1元至6元不等，超過七成不準確收取膠袋及包裝費。消委會歸納4大問題，包括膠袋數量超出或少於收取的膠袋費、在沒有收費下提供膠袋、收費後沒有提供膠袋，及在不同時間訂購相同貨品時提供的膠袋數目及收費不同，促請商戶及網購平台盡可能採用簡約包裝，並提供免膠袋選項。

每次訂單收1元至6元 在合共69次實試中，有37次（54%）均需收取膠袋費或包裝費，每次訂單收費介乎1元至6元，提供的膠袋數量由1個至8個不等。37次有收取膠袋費或包裝費的實試中，有10次（27%）提供的膠袋數量與收取的相關費用相符，代表有73%不準確收取費用；由於有3間網店／網購平台以包裝費為名，收費或涵蓋其他包裝物料，若撇除當中14次涉及其他包裝物料的實試，在餘下23次的相關實試中，有6次（26%）提供的膠袋數量與收費相符，另外有7次提供的膠袋數量少於實際收取的費用，有10次則是膠袋數量超出收取的費用。

環保署表示，如在實試過程中發現有使用多個包裝膠袋，要先了解膠袋來源。倘若該貨品經由物流公司送遞，提供的膠袋不涉及以零售方式出售貨品，便不用收取費用；但若多個包裝膠袋由零售商戶提供，除可豁免的情況外，商戶須就每個向顧客提供的膠袋收取最少1元。