25款爽膚水 9樣本含致敏香料

【本報訊】早晚護膚是不少愛美市民的習慣，消費者委員會測試市面上25款爽膚水產品，發現9個樣本分別檢出一至四種致敏香料，其檢出量亦超出歐盟需要作出標示的上限。10款樣本檢出酒精（乙醇），有一個樣本含量檢出34%酒精，有機會加速皮膚水分的流失，令皮膚變得乾燥，甚至增加致敏風險。消委會促請生產商避免可致敏的成分或盡量減低其含量，並清楚標示成分。消費者不要過度潔面或使用爽膚水，以免失去皮膚原有的油脂保護，增加過敏風險。

一樣本含34%酒精 是次測試的25款樣本售價介乎69元至470元，容量由100毫升至250毫升，價格相差逾10倍。測試結果發現逾三成半樣本致敏香料含量超出歐盟免標示上限，不少護膚產品包括爽膚水會添加香料，以增產品香氣，但亦增加了潛藏致敏危機。

今次測試全部樣本均沒有檢出禁用的致敏香料，惟有9款樣本檢出共6種被限制使用的致敏香料，全部檢出量均超出歐盟標準的上限（0.001%），需要標示該致敏成分。

有3款樣本並未有在包裝上標示含有關致敏物，對該等物質過敏的消費者或會在不知情下誤用產品，情況並不理想，相關產品資料和測試結果已交予海關跟進。

不少爽膚水產品會加入酒精（乙醇），是次測試有10款檢出乙醇，當中有3款樣本含量逾一成，酒精含量高的樣本達34%，未必適合乾燥和敏感皮膚的人士使用。