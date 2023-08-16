瑜伽褲彈性參差 洗濯後更遜色

【本報訊】瑜伽褲一般彈性高，愈來愈多人日常都會穿着，不過，消委會測試了市面上20款女裝瑜伽運動褲，發現樣本間的拉伸彈性表現極參差，長度及闊度的延展率分別相差約1.3倍及3.5倍；部分樣本在多次洗濯後拉伸能力大減，闊度延展率最高減少108%；另有一款樣本水分蒸發速度較慢，出汗時或會感到濕黏不適。

測試的瑜伽運動褲均為緊身長褲及高腰款式，售價介乎149至980港元。消委會測試模擬日常穿着時布料受到拉伸的情況，來回拉伸5次，發現各樣本的拉伸表現懸殊，其中H&M及Giordano瑜伽褲樣本長度的延展率較低，少於80%；Her own words瑜伽褲則達177%，相差約1.3倍。闊度延展率則相差更大，較低的為PUMA，僅61.8%。而大部分瑜伽褲在洗濯50次後的延展表現均較洗濯前遜色，其中ASICS女式瑜伽褲闊度的延展率較洗濯前大幅減少了約108%。

消委會解釋，布料纖維的結構、編織密度等經洗濯後會改變，所以導致其延展力增加或減少，又說若瑜伽褲的延展性不佳，在進行較大的伸展動作時，可能會產生拉扯感，限制了動作的幅度，亦會影響穿着者的舒適感。

汗水積聚布料 可致異味 該會利用電熱板模擬人體皮膚，測試布料可蒸發水分量，發現SKULLPIG每小時只可以蒸發約兩滴水，為測試中最慢，當用家大量出汗時，汗水會積聚於布料，穿着者或會濕黏不適，甚至成為細菌繁殖的溫床，產生異味。

消委會又建議，消費者除按款式和品牌喜好為考慮因素外，亦要按消費預算及實際用途，如消閒穿着或運動類型和強度，選擇合適的產品，又提醒切勿使用衣物柔順劑，或以高溫洗濯或以乾衣機高溫烘乾及整燙瑜伽褲，以免破壞布料彈性及排汗功能。