乾洗髮用品或含致癌物 多含酒精

【本報訊】免沖水洗髮用品或含致癌物，使用時要保持通風！消委會檢視21款免沖水洗髮用品的標籤資料，並綜合海外研究報告，發現部分壓縮氣罐裝產品，所用的石油氣氣體成分或有潛在苯污染問題，長期吸入或增加患血液疾病風險。

壓縮氣罐裝含石油氣成分 21款免沖水洗髮用品中，11款為壓縮氣罐裝噴霧，4款為粉末或粉末噴霧，另外6款為液體噴霧、啫喱或慕絲產品。消委會表示，以壓縮氣罐盛載的樣木均標示含有丁烷等石油氣成分，而去年美國有檢測發現，其檢測的34個品牌合共148個批次免沖水洗髮用品樣本中，逾70%樣本首次噴出的氣體均檢出可檢測水平的苯，而新西蘭亦有研究指含丙烷、丁烷等推進劑成分的產品較普遍有苯污染問題。

消委會提到，苯天然存在於原油，有機會因為溶劑殘餘或者推進劑所含雜質等原因，令苯於技術上無可避免地存在於免沖水洗髮用品產品中。當市民使用產品時，便會釋出苯。而苯容易經皮膚接觸和呼吸進入體內，短期吸入苯可致嗜睡、頭暈，對眼睛、皮膚和呼吸道造成刺激；長期吸入則可能增加貧血、患上白血病的機會。

另有逾60%樣本標示含變性酒精／酒精，而且普遍使用濃度亦較高，過度使用有可能令頭髮變得乾旱。此外，過半樣本成分列表標示含香料致敏物質，個別樣本更標示含多達8種，對香料過敏的消費者需要特別注意。

消委會提醒消費者，免沖水洗髮用品並非如使用洗頭水和清水洗頭般能清潔油脂和污垢，長期使用更會有發炎或影響頭髮生長風險，建議市民要小心選擇和使用。