痛症紓緩療程 投訴急升

有個案涉款107萬 有人劇痛須入院 港人生活繁忙，奔波勞碌過後容易出現「頸梗膊痛」等痛症，消委會接獲痛症紓緩療程的投訴近年大增，今年首7個月已收到38宗投訴，較去年同期的12宗升逾兩倍。投訴個案普遍涉及療程效果不佳及不良銷售手法等，平均個案金額約6萬元。

其中一名事主去年中因膝蓋痛四處求醫，並於痛症治療中心以5萬多元購買60次療程。不過，中心職員其後於每次療程時都不斷游說他再買更多療程，至今年初短短半年內被多次游說購買合共涉及107萬元療程，是涉及金額最高的個案。

免費項目變收費 另一名事主王先生有嚴重脊椎痛，他到聲稱「首次免費體驗」的中心體驗，職員用儀器照王先生的背部後，指痛楚主要由脊椎彎曲所致，需安排療程將脊椎拉直，又說他是遇過情況極為嚴重的病人。不過，療程完結後，職員表示只有照背部是免費，而拍打脊椎及人手推直脊椎則需要額外收費，並推銷7萬元共41天的療程套餐給王先生。當晚王先生背部突然劇烈疼痛，最終須入院留醫，其子發現單據上有一項原為贈送的激光嫩膚的費用。

誇大病情涉誤導 消委會總幹事黃鳳嫺建議市民，預繳購買療程時不要心急，「橫掂都痛咗陣」，寧願找一些按次收費的物理治療或脊醫、中醫等。該會又提醒商戶不能以高壓手法或誇大病情及成效誤導消費者簽訂服務合約，或其他不良營商手法推銷其服務及療程，以免觸犯《商品說明條例》。