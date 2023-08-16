人民幣加速貶值 削弱資產吸引力

【本報訊】中國人民銀行周二下調多項關鍵政策利率，一年期中期借貸便利（MLF）操作利率事隔僅兩個月再下調0.15厘，下調幅度為2020年4月以來最大，不論是下調幅度或時機皆令市場意外，可見內地經濟已「水浸眼眉」，得減息救市，惟卻拖累人民幣加速貶值，匯價觸及近9個半月新低！

人行周二在公開市場開展4,010億元（人民幣‧下同）的一年期MLF操作，利率調低0.15厘，至2.5厘，午後再還把隔夜期、7天期及一個月期常備借貸便利（SLF）利率下調0.1厘，分別至2.65厘、2.8厘和3.15厘，即日起生效。另外，人行同日展開2,040億元7日逆回購操作，中標利率亦調低0.1厘，至1.8厘。

SLF和MLF是內地的銀行拿優質債券作抵押向人行借錢之利率，下調相關利率代表人行要降低社會的融資成本，以刺激經濟活動，差別在於前者年期較短。逆回購及MLF利率分別是內地短期及中期政策利率，由於貸款市場報價利率（LPR）乃由MLF為基礎加點形成，下周公布的LPR定價或被下調。

香港國際金融招牌更失色 市場上有單靠減息無法扭轉困局的觀點，但相信減息周期仍未完結。渣打中國宏觀策略主管劉潔指，幾可肯定下周LPR將下調，其中與樓按相關的5年期LPR將下降0.15厘。

然而，正聯同盟友圍堵中國的美國，其央行聯儲局勢將維持高息以遏止當地通脹。中美兩國息差拉闊下，人民幣匯價周二進一步走弱，反映國際市場的離岸價早段跌穿7.3兌每美元關口後愈跌愈深，日內曾低見7.3313，跌逾500點子，為去年11月初後新低，每百港元高見93.69元人民幣。

人民幣持續貶值，勢將削弱中國資產的吸引力，更難吸引外資的同時，也令香港這個以經營「中國資產」為主的國際金融中心失色。今年以來香港的新股市場冷清，銀行體系結餘大減，豈非無因？離岸人民幣業務發展障礙重重，預示香港金融市場的低迷局面短期內難以扭轉！