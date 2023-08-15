提高門檻難紓困 增加供應方惠民

本港公營房屋供應不足，並非甚麼新鮮事；歷屆政府均曾承諾會解決房屋問題，惟最終一事無成，市民也早已見怪不怪，對港府不抱任何期待。不過，房屋問題始終需要得到解決，既然不能依賴港府，各界也只好另覓他法，有的為港府尋覓適合發展的土地，有的提出引入新建築技術、加快建屋，有的則促請港府加強打擊濫用公營房屋。方法縱有利弊，卻並無對錯，不過是為市民排憂解困才應運而生。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如昨日提出，鑑於本港人口老化問題愈趨嚴重，加上現今社會普遍不視年屆60至64歲人士為老年，促請港府檢視現時年滿60歲或以上的全長者公屋住戶，獲豁免入息及資產審查的做法，認為應提升門檻至65歲。她指出，年屆60歲的市民尚未失去工作能力，倘若港府堅持年滿60歲即可獲豁免審查，在本港人口持續老化的情況下，或對將來公屋流轉的持續性造成很大影響。無可否認，上述建議有理有據，亦符合公共資源公平合理分配的原則，更可有效打擊通過豁免審查來濫用公共資源的公屋富戶，不失為一項值得考慮的建議。

然而，提高豁免審查年齡門檻的建議牽連甚廣，或多或少都會予人一種不近人情的感覺。誠然，大部分60至64歲的市民依然有工作能力，甚至有年滿65歲的長者為了生活，一直堅持工作至70歲；不過，人到了60歲後，身體機能每況愈下，也是不爭的事實。

雖說有關建議也不是要求公屋住戶年滿60歲後就要遷出單位，只是要求像其他住戶一樣作出申報，但對於受影響住戶而言，即使符合要求，申報資產始終是一道煩瑣的程序，無緣無故忽然被增添多道程序，多多少少都會有些不滿。

更重要的是，有關建議只能有限度地增加公屋的流轉性，畢竟公屋富戶不佔多數，對於解決本港房屋供應不足，公營房屋輪候時間長等問題，只是杯水車薪。倘若60至64歲年齡層全部能通過資產審查，甚至可以說上述建議是效果全無。若要解決本港房屋供應問題，惟有尋覓土地，加快興建公營房屋，增加供應，讓供需得以平衡，方是治本的良策。可惜的是，縱然港府屢次誇下海口，公屋輪候時間也未見縮短；截至今年6月底，在過去一年獲安置入住公屋的一般申請者平均輪候時間依然為5.3年，與往年相若。

面對困局遲遲未解，相信普遍港人心內都有疑問，香港是否已抵達「無地可用」的地步？抑或只是港府遲遲不作為呢？坊間常說本港地少人多，惟事實上，假如港府有心，覓地建屋絕非「不可能的任務」。舉例而言，現時本港18區，區區有舊樓，不少舊樓早已殘破不堪，飛磚墮瓦時有所聞，亟需重建。倘若港府能加快市區重建的過程，收回舊樓，重新發展成高樓大廈，新建的單位數量，總比當局強行把公共屋邨走廊通風位改建成住宅，要多出不少吧！