笑看天下：日向美投誠 野心盡現

日本最近動作頻頻，無不針對中國而來。事實上，中日已難回到昔日「持久和平，普遍繁榮，共同文化」嘅初心，反而與中國背道而馳，愈來愈向美國靠近。日本媒體報道，日本政府計劃建立跨印太網絡防禦網，以應對來自中國和俄羅斯等地嘅網絡攻擊，重點向反制能力薄弱嘅太平洋島國提供支持。更不懷好意的是，日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎近日訪問台灣，並稱「立足於戰，強化威懾」，阿哥，這不是赤裸裸干涉中國內政是甚麼？其「立足於戰」殺氣騰騰，同遇刺身亡嘅前首相安倍晉三於2021年提出嘅「台灣有事就是日本有事」論不遑多讓！