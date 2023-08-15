冰鑑春秋：租借東沙島圍堵中國？

解放軍的軍力發展，以及大陸與東盟諸國愈趨緊密的聯繫，顯然讓美國如坐針氈。近日就有共和黨參議員克魯茲前顧問雷夫金，投書英國《每日電訊報》，認為要避免東海與南海成為大陸的「內陸湖」，美國應向台灣租借東沙島，藉此將解放軍阻絕於南海的「北大門」外。

雷夫金認為，目前美國對中國提出的出口管制與投資設限，還有聯合盟友發表聲明，都無法抑制中國的擴張。美國的戰略應該在阻止中國制訂印太交流規則，不讓中國徹底控制東海與南海，最好的辦法，就是向台灣租借東沙島，並且取得建立軍事基地的權利。跟着再藉由與菲律賓海軍的聯合巡邏，以及徹底改變印尼與汶萊的外交戰略，這樣才能捍衞美國在南海的利益。

雷夫金雖然異想天開，但卻赤裸裸地將美國的意圖完全揭露。美國之所以不斷在南海煽風點火，阻礙「南海行為準則」上路，就是為了不讓中國制訂印太交流規則。因為美國認為印太的任何交流規則，只有美國才能制訂，這是不折不扣的霸主心態！而為了維護美國的霸權，不但要逼迫實力貧弱的菲律賓和大陸對抗，甚至連向來不願捲入中美紛爭的印尼與汶萊，美國也要試着強迫他們選邊站。這等於是在向世界宣告，南海和平如果不符合美國的利益，那麼美國就拒絕讓南海和平！

只是，雷夫金想的簡單，卻忽略中國早已不是過去的中國，而美國也不是昔日的美國。東盟諸國為何紛紛和大陸交好而沒遵從美指令遠離？就是因為美國實力不若以往。美國若真打算在東沙島建立基地，解放軍絕對不會坐視，中美大戰很可能一觸即發，但美國真打算和大陸正面對決嗎？對現階段的美國來說，這恐怕根本就不是選項吧！