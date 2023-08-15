激濁揚清：排放核污水會有多粗疏

日本福島第一核電站即將排放核污水入海，東京電力公司卻在核污水缸附近的雨水樣本中，驗出放射物質氚的濃度超標，檢查後發現輸送核污水的軟喉管上有約4厘米裂縫導致滲漏，可能是拆卸包裝時被刀片劃破所致。此事正好給各界思考，在長達30年的排放核污水操作裏，會否再出現類似的低級錯誤？

軟喉用作輸送核污水，也能因刀割而令海水受污染，也別說不粗疏。日本社會向來有恥感文化，令國民不敢做出滋擾他人的行為，以免自己及家人受社會鄙視；又有工匠精神，做事一絲不苟。有這兩大定海神針，排放核污水入海雖不理想，但也叫仍予人一點點信心。如今卻證明是一廂情願。

誰敢寫包單，類似的梅菲定律下不為例？凡是有可能出錯就會出錯。2016年，福岡市一間中學因誤駁水管，全校近500名師生將廁所水當食水飲用，歷時長達18個月，直至校方發現水質污濁始被揭發。既然刀割軟喉這麼低級的錯誤也能發生，駁錯喉管排錯水也不是難以想像之事。誤飲廁所水幸未搞出人命，惟像2005年，一位已誤點的JR駕駛員為免受罰，於是加快車速追落後，最終於尼崎市釀成出軌意外，造成包括107人死、562人傷的慘劇，教人唏噓。在未來漫長的排放計劃裏，會不會出現類似的為符合指引而不惜把心一橫的操作呢？答案視乎閣下對人性有多了解。

東京電力強調洩漏事件不影響核污水排海計劃。當然了，退縮即等於向反排放陣營送上口實。只要美西方不出聲反對，也沒有激進示威者弄出嚴重死傷事件，排放計劃看不到有轉圜可能。關於核污水排海是否有害，現有的討論未就計劃會出亂子作探討，但輻射超標180倍的魚與那條爛軟喉已作警示。