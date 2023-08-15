龍吟虎嘯：戰爭與和平殘酷循環

40多年前，中國推行改革開放，對國際形勢、時代潮流的評估是「和平發展是主流」，對中國周邊地區要爭取「建造和平環境」。中南海因此判斷，這對中國以經濟建設為中心、追趕世界強國、實現中華民族的偉大復興和現代化是難得的歷史機遇，要維護這個大局，排除干擾，忍辱負重，韜光養晦。40多年過去，中國實現了上述目標，創造了人類歷史上的一個奇迹。用毛主席的話說，這些是我們的敵人也不得不承認了。

然而，正是這個奇迹的衝擊、世界格局的變化，以美國為首的西方霸權，因為自身矛盾不可解的衰落和掙扎，世界和平發展、中國周邊和平環境也發生了深刻的變化。鄧小平當年估計的幾十年不會發生大的戰爭形勢也正在改變，戰爭因素在增長，和平環境受到挑戰。中國在集中精神發展經濟、堅持改革開放的同時，要拿出相當的精力備戰備荒，準備打仗，準備和世界上最強大的對手美國打仗。

原因眾所周知，是美國主動發起了對華國運之戰，把中國視為必須幹掉的對手，5年多來已經動用了除戰爭之外的所有打擊手段。美國之所以還沒有對華發動戰爭，一是現在還沒有完全準備好，二是受到俄烏之戰的絆手絆腳。

然而，美國已選擇好了對華發動戰爭的兩個火藥桶——台海和南海，朝鮮半島也是備份，因為日韓都是美國的打手，朝鮮半島和東海距離中國的心臟、經濟最發達的區域更近。

事實上，台海一旦打起來，東海、朝鮮半島必然會被牽扯進去。在美國積極準備的火藥桶和戰爭燃料當中，首選當然是台灣，因為在台灣挑事才能夠把戰爭鬧得夠大。

中美戰爭因素在增長，中國周邊和平環境在削弱，這是未來10年8年甚至更長時間的走勢。大家心中都有數——世界百年大變局，不可避免要經歷「戰爭與和平的殘酷循環」。