坦言集：香港科技？

香港要發展科技產業，是對也是錯。

對的是因為香港整體社會經濟科技發展停滯不前，落後於眾多新興國家，也比不上深圳、廣州。作為世界性的國際金融中心，不僅金融要創新，社會經濟也要借助科技來提升效率與效益。即使不發展科技產業，整體的科技水平亦要提升，否則會打擊香港金融等都市功能在國際市場上的競爭能力。一定的科技產業，即使並不完整，不是國際領先，也是國際金融中心重要配套基礎，如倫敦、紐約，以至新加坡。

錯的是因為香港缺乏基礎條件，本地的經濟與科技空間不足以盛載完整的產業鏈。以當前熱門的半導體產業為例，完整的產業鏈包括半導體設計、晶片生產（或代工）、封裝、測試，香港現時不具備這些主要環節，只有在大學的科研裏有所涉及。但一技術不領先，二即使有技術突破，從科研至商業生產有頗大的路程，可能沒法過渡，而科研、設備、人才要求嚴格，投資巨大。在劇烈的國際市場競爭裏，容易被淘汰，成功率頗低。

自80年代摩托羅拉設立晶片廠後，香港從來沒有半導體的投資。香港能夠做的只是在大學科研方面替深圳做一些研究，替深圳的風險投資者，全國最大（台灣省以外）的半導體設計群體，8吋等的大小晶片廠和附近的封裝，測試廠作一些探索。實際會否有貢獻亦無保證。

與半導體產業同例，其他的產業，香港沒有基礎、沒有資源條件、沒有人才，只可在大學用公帑作些科研，怎樣可發展出整個產業來？新加坡在科研投資與生產勝於香港，也只能替外國企業加工和配套，形成不了本身的產業。香港落後多，現在趕上，應無希望。唯一的出路是與深圳、廣州配套，在大灣區裏以深圳、廣州為主，香港跟隨配合。不奢言搞本地的科研產業，與深圳、廣州競爭，或並行發展。即使政府用公帑大力補貼國內外企業來港，效果都會是失敗。僅只是讓它們利用香港補貼作別的事情。另如數據中心，耗電巨大，卻全無知識技術轉移，不過是倉庫式的地產項目。就如香港慣常創業是開咖啡店，同樣浪費資金與市場時機。

香港要保有科研因素，便要虛心地跟隨深圳、廣州規劃以深穗為中心的跨境科研產業鏈。香港還可有所得益，至少政府內外，社會上下不會如今天對科研發展大多不知不懂。