政情：郵輪碼頭趕客失禮 議員謀搵官員照肺

啟德郵輪碼頭配套措施不足，早前大批郵輪旅客抵港，竟然冇接駁交通工具。兩名議員尋日聯署去信立法會經濟事務發展委員會主席陳祖恒，要求召開特別會議討論呢次令香港國際形象蒙羞嘅事件，並要求文化體育及旅遊局局長楊潤雄同運輸署等相關部門出席解釋。即係叫班官嚟「照肺」喇！

話說本月初大型豪華郵輪「海洋光譜號」疫後首次抵港時，大批旅客不滿登岸後輪候巴士、的士需時達45分鐘，港府同碼頭營運商事後推出多招「補鑊」，包括向到場載客嘅的士派發石油氣入氣券等。但石油氣券好快就派晒，喺碼頭嘅的士等客多過旅客，又辣㷫班的哥。

聯署信要求開特別會議 議員容海恩同何敬康喺聯署信中直指郵輪碼頭因交通配套不足嘅問題，引發旅客大排長龍，人流未能有效疏導嘅混亂情況，雖然政府其後推出應對措施，但事件足以反映當局就旅客來訪郵輪碼頭嘅準備不足同評估失誤，對香港嘅國際聲譽造成不良影響，所以要求委員會召開特別會議。佢哋又強調旅遊業係香港嘅重要支柱，要求局方正視事件，查找不足，唔容許為香港嘅形象添煩添亂。

雖然政府已補鑊，但容海恩認為已反映本港旅遊政策不到位，導致香港旅遊業嘅名聲有損，又話依家政府嘅改善措施可謂亡羊補牢，但長遠而言，最重要嘅係本港郵輪產業發展策略同點樣配合其他旅遊配套，吸引更多世界各地不同嘅旅客訪港。

實際上，喺另一艘郵輪抵港時，楊潤雄亦有親身去過郵輪碼頭，睇吓補鑊措施嘅效果係點，亦有同在場啲的哥傾過偈，但睇嚟議員並唔收貨，要捉佢去特別會議照肺。

唔單止楊潤雄，議員仲要求運輸署嘅官員去解畫。但係原本係運輸署署長嘅羅淑佩今日出任房屋局常任秘書長，睇怕佢都甩難，但接佢手嘅新署長李頌恩就有難嘞！

之不過，楊潤雄同李頌恩係咪要去立法會照肺，先決條件係委員會主席陳祖恒肯唔肯開特別會議，相信好快就有決定。

啟德郵輪碼頭配套不足，被指醜出國際。 容海恩