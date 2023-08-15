偷鐵騎集團兩骨幹今提堂

【本報訊】執法部門近日留意到有偷車集團在荃灣區活躍，集團成員懷疑專門針對電單車的保安漏洞，偷去電單車、行車證或車牌等作不法用途。人員根據情報分析及深入調查後，上周六（12日）於區內拘捕兩名男子（32及38歲），並起回部分懷疑被盜電單車、行車證及車牌。

涉7案損失總值8萬 調查顯示，被捕人士相信是偷車集團的骨幹成員，他們懷疑與7宗偷車案有關，案中財物損失總值約8萬元。兩人已被暫控多項偷車相關罪名，包括「未獲授權下取用運輸工具」、「車內盜竊」、「盜竊」、「外出時備有偷竊用的物品」、「無牌駕駛」、「駕駛時無第三者保險」、「管有偽造文件」及「行使虛假文書」，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。

執法部門呼籲所有駕駛者，應盡量將車輛停泊在有良好管理及防盜設施的停車場內，避免將貴重財物放於車內，以免讓賊人有機可乘。

車主選擇泊車位置時，應避免於光線不足或僻靜的地方泊車。如旅遊外出或因其他原因導致車輛長期停泊而無人看管，更應委託親友多加留意車輛。

至於車輛裝置方面，車主不但可考慮安置防盜響鬧系統，一有可疑人經過觸碰車輛便會響警報，亦可考慮安裝防盜鎖，令賊人無法駕車離去。使用良好有效的汽車防盜系統，絕對有助提高犯罪集團作案難度。