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糯米糍骾喉 78歲翁昏迷
事主疑因糯米糍骾喉，送往律敦治醫院搶救。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨午近1時半，一名姓高（78歲）老翁在北角英皇道56號康麗苑寓所內暈倒，其家人發現後報案求助。事主交由救護車送往律敦治醫院，經搶救後無生命危險，他的妻子亦有到醫院了解。消息指，事主早前曾進食糯米糍，懷疑因食物骾喉一度陷入昏迷。
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