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賊仔入屋 掠11萬金器現金

黃埔花園金柏苑一單位遭爆竊。（李國健攝） 黃埔花園金柏苑一單位遭爆竊。（李國健攝）
黃埔花園金柏苑一單位遭爆竊。（李國健攝）
【本報訊】前晚11時許，一名姓陳（44歲）女子返回位於紅磡黃埔花園金柏苑的寓所時，發現單位大門沒有關上，懷疑遭爆竊，於是報案。執法人員接報到場，經初步點算後，相信屋內共值約10萬元的兩條金頸鏈、7對龍鳳手鐲，以及約1.68萬元現金不翼而飛。案件列作爆竊，暫未有人被捕。
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