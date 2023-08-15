賊仔入屋 掠11萬金器現金

【本報訊】前晚11時許，一名姓陳（44歲）女子返回位於紅磡黃埔花園金柏苑的寓所時，發現單位大門沒有關上，懷疑遭爆竊，於是報案。執法人員接報到場，經初步點算後，相信屋內共值約10萬元的兩條金頸鏈、7對龍鳳手鐲，以及約1.68萬元現金不翼而飛。案件列作爆竊，暫未有人被捕。