涉摑傷巴童視網膜 聲請漢9‧25再訊

巴裔港男童疑因學習《可蘭經》期間讀錯了經文，遭有份教授他的巴籍聲請漢掌摑，男童最終視網膜脫落要入院醫治。疑涉案的聲請漢被捕，控以一項傷人罪，案件昨於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至9月25日再訊，以讓執法部門進一步調查，期間被告獲准保釋。

稱案發地點義教 涉案35歲被告KHAN Shahzad，來自巴基斯坦，以免遣反聲請留港，控罪書上報稱無業。據了解，他聲稱在案發地點義務教學。被告被控於2023年8月5日，在香港島鰂魚涌英皇道1048號至1056號益發大廈地下Madrasa Taleemul Furqan Islamic Union內非法及惡意傷害X。

控方申請將案押後6星期，以便執法部門繼續調查，同時為被告索取醫療報告。控方反對被告保釋，辯方則有保釋申請。裁判官聽罷雙方就保釋的陳詞後，准被告以5萬元保釋，期間他不得離港，須居住報稱地址，每周到警署報到3次，不可接觸證人，不可返回案發地點。

據早前報道指，事主X現年13歲，就讀中一。執法部門上周四（10日）接獲事主家人報案，指事主於本月5日，在北角英皇道一機構內被人以手襲擊，令他眼部受傷，需送院治理。事主事後視網膜脫落，需接受手術。

事主需接受手術 執法部門展開調查，上周五在觀塘區拘捕被告，並落案起訴他一項傷人罪，至昨日被押解上庭。

事後相關部門亦有就事件回應。其中社署指，社工已經聯絡事主家人，並會就個案召開多專業個案會議，評估事主的福利需要，並作出適切跟進。教育局則指，據紀錄，涉事地點並非根據《教育條例》註冊的學校，局方沒有收到相關查詢或求助，但正主動了解事件，如有需要，會提供適切協助。案件編號：ESCC 1738/2023