藏毒遇查逆線逃 倒車撼壆男女被捕

元朗錦田公路昨日進行打擊醉駕行動，期間有司機懷疑心虛，駕駛私家車逆線駛入油站，打算避過執法部門設置的路障，惟大膽舉動引起油站內部署的人員注意，立刻駕駛隱形戰車追截。涉事司機急欲擺脫追兵，未料遇上車龍，有人慌不擇路下，企圖倒車逃離現場，惟車頭車尾連環撼壆，最終動彈不得，只能束手就擒。人員在私家車內外檢獲多種懷疑毒品，經調查後，拘捕男司機及同車女乘客，二人俱告不適，需要送院治理。

昨日凌晨1時許，執法人員於元朗錦田公路設置路障截查可疑車輛，打擊酒後駕駛等違法行為，期間一輛私家車駛至凹頭交匯處油站附近時，司機發現前方有路障，突然在油站出口位置逆行駛入，油站內一輛隱形戰車見狀上前追截。

司機另涉刑事案遭通緝 私家車隨即駛出油站，無路可逃下繼續往路障方向駛去，途中遇上塞車被困，司機試圖掉頭逆線逃走期間，情急下車尾撞壆，繼而車頭衝前撞向另一邊石壆後停下。執法人員見狀一擁而上，制服車上兩名男女。人員在私家車上及車外檢獲總值約6,700元的懷疑毒品，包括約5克可卡因、約0.4克冰毒及約2克氯胺酮，其後再召來緝毒犬協助搜車，但並沒有發現其他違禁品。

據了解，姓陳（23歲）男司機涉嫌刑事案被通緝，姓蔡（30歲）女乘客則未有攜帶身份證明文件。經初步調查，陳男涉嫌「瘋狂駕駛」、「藏毒」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有有效駕駛執照」被捕，蔡女則涉嫌「藏毒」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」被捕。