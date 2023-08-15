金錢糾紛 洩租戶女兒私隱 無業男判感化令

【本報訊】無業男子疑因與一名女子的父母發生租務糾紛，於去年2月透過Telegram群組先後發布兩條包含該女子的英文姓名、照片及對方個人資料等訊息。男子早前承認「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪，昨於觀塘裁判法院被署理主任裁判官鄧少雄判處感化一年。

涉案36歲被告鄭展鴻，被控2022年2月17日與2月18日，在香港未經當事人「Ｘ」的相關同意下，披露該Ｘ的個人資料，意圖導致Ｘ蒙受指明傷害，或罔顧該等披露是否會或相當可能會導致Ｘ蒙受指明傷害。

威脅大字報貼大學 辯方求情指，被告已反省及有悔意，承認因一時鹵莽使用他人個人資料，嘗試取回自己應得的租金。裁判官考慮辯方求情和被告的報告內容後，決定採納感化官建議判處被告感化令。

案情指，2020年5月女事主Ｘ的父親向身為業主的被告租住涉案單位，但Ｘ父在同年12月至翌年3月期間沒有支付租金，雙方未能達成和解，最終Ｘ等人搬走，被告則在單位內發現了一封由Ｘ就讀大學簽發的信件。直至去年2月17日，被告在由Ｘ就讀的大學學生成立之Telegram群組中，披露Ｘ個人資料，包括其英文全名、照片及學歷背景。被告又稱除非欠租得到妥善解決，否則將在對方的大學外貼「大字報」。

翌日，被告再次在群組公開Ｘ的英文全名，敦促其父母聯繫他。同年10月27日，被告被捕及警誡下承認在Telegram群組披露Ｘ的個人資料，以敦促其父親聯繫他解決欠租事宜。案件編號：KTCC 653/2023