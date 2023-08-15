8月15日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月15日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
廣東道酒店失火 濃煙滾滾
消防車到場支援。（陳嘉傑攝）
【本報訊】前晚8時許，尖沙咀廣東道3號一酒店的廚房油煙槽突然搶火，槽口湧出大量濃煙，職員見狀報案求助。消防派出多輛消防車到場應對及支援，期間開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，大約25分鐘後將火救熄。意外中無人受傷，毋須疏散，起火原因有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230815-0815_00176_243/廣東道酒店失火--濃煙滾滾
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc