廣東道酒店失火 濃煙滾滾

【本報訊】前晚8時許，尖沙咀廣東道3號一酒店的廚房油煙槽突然搶火，槽口湧出大量濃煙，職員見狀報案求助。消防派出多輛消防車到場應對及支援，期間開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，大約25分鐘後將火救熄。意外中無人受傷，毋須疏散，起火原因有待進一步調查。