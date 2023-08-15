「心情唔好」隨機𠝹人 五旬漢判醫院令

【本報訊】五旬無業漢於去年初持𠝹刀，於深水埗街頭隨機襲擊他人，期間割傷其中一名途人的頸背後逃去。執法人員於翌日早上在其住所將他拘捕，警誡下他稱「我心情唔好要搵人𠝹」。該漢早前於荃灣法院（暫代區院）承認一項有意圖而傷人罪，暫委法官韋漢熙指被告因精神紊亂而犯案，在提取其兩份精神科醫生報告後，昨按照報告建議，判處被告醫院令4個月。

法官指被告隨機用𠝹刀襲擊他人，屬非常嚴重的罪行，事主不知就裏無故遇襲；但考慮被告因精神問題犯案，認為適合接受治療。

涉案50歲被告何繼英，報稱無業，承認一項有意圖而傷人罪。控罪指他於2022年1月23日，在九龍深水埗大南街與桂林街交界意圖使NWULU Chinedu Victor身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害對方。被告過往有兩項案底，但與本案並不類同。辯方呈上與被告接觸的義工求情信指，被告因家裏的居住環境惡劣，被跳蝨咬致情緒不穩，加上沒有服藥才犯案。

案發前未赴精神科覆診 法官引述報告指，被告於2003年已有精神問題，其後證實患有精神分裂，2021年4月曾因襲擊他人被送往葵涌醫院接受治療，出院後須接受精神科門診治療，但案發前約兩個月起，他沒有覆診。報告指被告對自身病況認知有限，重犯風險甚高。

案情指被告於案發當晚約7時，在案發地點突然從後用𠝹刀割事主的頸背兩次。事主事後被送院，發現其右枕底部有4厘米線形裂傷，且有血腫及慢性滲血，須進行緊急手術及作縫合。事主最終留院7天；被告於案發翌早在住所被捕，他稱因心情不好而隨機「揀人去𠝹」，及後他把𠝹刀刀片棄掉，𠝹刀則帶回家中。執法人員其後在被告家中檢獲涉案𠝹刀。案件編號：DCCC 392/2022