向網媒記者動手 網紅劉馬車囚6周

官指主動邀約 並非單方面受欺凌 自稱「劉馬車」的香港網絡紅人劉駿軒，日前涉嫌在荃新天地襲擊一名網媒記者，令對方眼鏡損毀。他案發後逃遁，一小時後卻主動往警署自首。他早前承認襲擊致造成身體傷害罪，昨日在西九龍裁判法院被判入獄6星期，另須就破損的眼鏡賠償事主1,100元。

27歲被告劉駿軒，控罪書上報稱是YouTube影片製作者。他被控於2023年7月30日，在荃灣禾笛街近荃新天地一期地下G16A號舖眼鏡88外襲擊梁志恒，因而對該梁志恒造成身體傷害。

毀眼鏡須賠1100元 裁判官判刑時引述被告求情陳詞，被告形容事主人格惡劣，可算是「人渣」，他忍無可忍之下才選擇動武。惟裁判官指，被告主動邀約，而且被告並非單方面受欺凌，本身他有相當責任。裁判官坦言，案中暴力程度不低，事主傷勢不輕，決定以9星期監禁作量刑起點，除了認罪扣減外無其他減刑因素，總刑期6星期，另須在兩個月內就破損的眼鏡賠償1,100元。

案情指，7月29日被告上傳一段YouTube影片，提到36歲事主梁志恒於2019年社運期間跟一名13歲女童非法性交。事主否認。翌日被告聯絡事主，相約他同日到荃新天地一期見面，讓被告就事件道歉。事主同意。

當日傍晚6時許，兩人行至案發地點，被告突然情緒激動，先後拳打事主約10秒，過程被閉路電視鏡頭拍下。事件中，事主眼鏡破爛，鼻及面有傷，需送院治理。被告犯案後逃離現場。至同日晚上7時許，被告往天水圍警署自首，警誡下他承認施襲致造成身體傷害罪。案件編號：WKCC 3267/2023