誘蚊指數雖回落 上水達警戒線

【本報訊】本港蚊患有回落迹象。食物環境衞生署昨日公布最新數據，全港白紋伊蚊誘蚊器指數從6月的16.4%，顯著回落至上月的9.2%，屬2級水平，顯示區內白紋伊蚊分布情況頗為廣泛，但已回落至較低水平。不過，64個監察地區中，筲箕灣及西灣河，以及上水的分區誘蚊器指數達到20%的警戒水平，分別錄得20%及22.6%，上水成為上月全港最多蚊的地方。

另外，7月的白紋伊蚊密度指數為1.2，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.2隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多。

該署表示，第3期滅蚊運動已於上周一展開，至今年10月27日。食環署針對區內一些受關注的地點，例如公眾街巿、熟食中心及小販巿場等設施等，進行清除積水及防治蚊患行動。

已展開第3期滅蚊運動 該署又稱，香港今年至今錄得25宗外地傳入登革熱個案，但白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒，巿民不應鬆懈，並應繼續採取有效的防治蚊患措施。