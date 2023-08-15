勞工處下月舉辦9場職業健康講座

【本報訊】酷暑難耐，戶外工作的市民很容易中暑。勞工處將於下月舉辦9場不同主題的職業健康公開講座，包括如何預防工作時中暑、預防上肢勞損等。所有課程及公開講座均由勞工處的職業環境衞生師、職業安全主任或職業健康護士以廣東話講授，費用全免。

6場有關預防中暑 其中，6場有關預防在工作時中暑的課程及健康講座分別於9月7日及19日上午，9月4、12及25日下午在荃灣千色匯I十三樓勞工處職業安全及健康訓練中心舉行；餘下一場則於9月11日下午3時半至5時，在香港中央圖書館演講廳舉行。

同月，勞工處亦舉辦3場不同主題的職業健康公開講座。9月6日下午3時半至4時45分，將簡介上肢勞損的主要成因和各種預防措施，並示範和帶領參加者進行工作間運動的練習，以提高僱員對上肢勞損的關注，地點為觀塘社區健康中心大樓地下勞工處職業安全健康中心講座室。9月19日下午6時半至晚上7時45分，則介紹化學品進入人體的途徑和對健康的影響，並闡述預防化學品危害的方法，地點為香港中央圖書館演講廳。至於簡介密閉空間的職安健風險及預防措施，訂於9月25日下午3時半至5時，在香港太空館演講廳講解。