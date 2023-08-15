四成打工仔對未來無信心 輸外勞須完善人力資源推算

【本報訊】踏入復常階段下，本港最新失業率已回落至2.9%。惟有調查公布，打工仔普遍對前景缺乏信心。是次調查於今年6月27日至7月19日期間，訪問620名18歲或以上人士，發現38%受訪者對目前個人薪酬福利傾向滿意，29.9%則表示不滿。展望未來一年工資及福利調整，44.1%人相信會較預期差；42.3%人無信心未來一年內，能尋找更好待遇工作。

64%失業者無信心半年內搵到工 至於目前失業人士中，調查則發現，54.2%受訪者指已持續失業超過一年，較去年2月同類調查增長逾一成。當中，64%無信心在半年內能找到工作；5.5%則表示非常有信心，較疫情期間錄得的1.1%微升。

負責調查的議員顏汶羽表示，隨着社會復常，各行業面對「人手荒」問題，部分行業前線人員持續不足，需長期招聘「臨時工」作頂替。惟另一方面，相當數量市民失業或未能重回疫情前任職的行業，部分人士更擔心，輸入外勞會對本地僱員構成衝擊，促請政府有責任做好人力資源推算並因應情況作出適當規劃。

顏汶羽同時提出多項建議，包括盡快落實法定最低工資「一年一檢」；輸入外勞方面，當局應設立「外勞跨境培訓機制」，同時建立資訊溝通機制，完善外勞中介監管。為鼓勵家庭主婦重投職場，他亦優化「在職家庭津貼計劃」，包括加入開工不足援助津貼，新設「64-144 小時總工時」層級；同時進一步增設託兒所設施及資源，包括增加託管名額，提供彈性託管時間服務及提高託管人員質素，並提升社區保母酬勞待遇，由目前每小時25元，增加至起碼最低工資的水平，改善整體託管服務。