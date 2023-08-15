印傭成本增 公會澄清僅招聘費不變

【本報訊】早前傳出的「印傭零收費」嚇怕一眾僱主，經港府上周與印尼駐港領事會面及澄清後，指出收費架構不變。印尼勞工中介公會副主席伍斯傑表示，據他了解，勞工及福利局局長孫玉菡早前指收費架構不變，是指招聘費不變，但印尼移工保護局所指不一。他解釋，聘請印傭的費用分為3部分，包括訓練費、招聘費和聘用費。其中招聘費，是指外傭的來回機票、身體檢查費用、保險費，以及由原居地前往印尼機場的交通費；聘用費則是支付給中介的費用。

指費用勢轉嫁至僱主 伍斯傑說，印尼勞工中介公會早前與「印尼人力資源中心工會」開會，對方提出，印尼移工保護局一意孤行，堅決推行「零收費」條例，指由於外傭屬非技術勞工，認為她們最好應該不用支付費用；至於相關費用由哪方承擔，由於屬商業行為，因此局方不會規管，意味費用一定會轉嫁至僱主。他又指，印尼人力資源中心工會主席提出，希望印尼勞工中介公會代為公布最近安排，會上亦有致電印尼移工保護局長，他表示同意，並指自己稍後來港時，亦會召開記者會宣布措施，但沒有說明具體時間。

對於印尼移工保護局長和秘書長，日前私人行程訪港，並與在港工作的印傭交談，伍斯傑表示，他事前已經知道有關安排，公會部分成員亦有與移工保護局長見面，但並無確立任何具體訊息。