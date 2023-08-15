百萬回鄉證年尾失效 長者唔熟網嘆難搞

限期逼近恐臨急抱佛腳 義工助提早預約 中港全面通關後，續領回鄉證的需求急升，為疏導人流，國家移民管理局早前將有效期限為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，其有效期限延長至今年12月31日。有組織表示，據悉上半年有65萬人成功續領，但截至今年底，將有大約100萬張回鄉證過期，鑑於不少長者不懂得網上預約辦證，故昨推出特別服務，協助市民到香港中旅證件服務旺角臨時中心辦理續證，約300名市民參加。有到場長者指網上預約太麻煩，認為港府應為有需要人士提供更多支援。

工聯會過去數月收到不少市民續領回鄉證的求助，故推出特別服務，參加者主要為長者。該會稱，由於網上登記的程序繁複，對長者而言難以使用，故派出多名義工協助長者進行網上登記等工作，並在全港各區安排多站專車，接載市民前往中旅社申請續證。

其中市民葉太陪同其96歲丈夫到場，她稱不懂得使用電腦網上預約，丈夫的回鄉證過期3年都未能成功換領，曾經請求其他人幫忙，均同樣表示「都唔知道喺邊度約」，更直言政府幫助「直頭唔夠啦」。她續指，丈夫自2018年起未曾往內地，心願是回鄉探親。另一市民洪婆婆稱，原本已在網上預約換證，等了3個月才有期，後來得知昨日有特別服務，遂取消原本預約，參加昨日的特別服務。

議員冀取消黑碼延長通關 工聯會理事長兼議員黃國說，現時仍有約100萬市民逾期未辦理換領，又指現時中旅社特別加開的臨時辦證中心仍有不少名額，如市民未把握延期機會及充分利用新增名額，是屬浪費資源。為避免年底再次出現辦證人潮，他呼籲市民不要「臨急抱佛腳」，應避開續領回鄉證人潮，提早上網預約續證，以便日後能夠隨時回鄉探親旅遊。

他續說，現時過關時需展示俗稱「黑碼」的《出/入境健康申明卡》，惟由於口岸網絡信號較差，加上大部分長者不太熟悉智能手機操作，在填寫申報時頻生問題，除對長者帶來不便，亦造成口岸阻塞，故該會期望中央考慮取消「黑碼」，以及延長過關時間和開放更多關口24小時通關，以便利市民往返兩地。