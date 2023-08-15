52雙層電巴年內投運 擬建2充電車廠

【本報訊】九巴全新雙層電動巴士上月底起投入服務，為讓更多市民接觸及體驗新款巴士，九巴本周四起將繼續安排雙層電巴前往本港多區展出，感受電巴所帶來的零排放、寧靜的搭乘體驗。九巴表示，目前九巴擁有80部純電動巴士，其中52輛雙層電巴將於年內投入服務。因應電巴數量增加，九巴正為現有車廠增設充電設施，以及籌備在屯門和大埔興建兩座新能源巴士多層車廠，預計於4至5年內落成，提供850個充電巴士泊位。

多站供登車打卡體驗 按照安排，九巴雙層電動巴士本周四至周六（17至19日）期間，每日分別在不同地方展出，包括美孚巴士總站、青衣站巴士總站、紅磡站巴士總站、荃灣（如心廣場）巴士總站，時間為上午10時至下午4時；至於下周四至周六（24至26日），會前往沙田圍巴士總站、大埔中心巴士總站、中秀茂坪巴士總站，以及尖沙咀碼頭巴士總站。

屆時市民可在九巴工作人員安排下登上雙層電巴，體驗電巴多項環保設施，例如LED燈照明系統、車頂設有的太陽能板等，市民亦可以手持九巴準備的道具與雙層電巴合照。部分活動同場更設有即場招聘活動，提供車長、車務及維修等不同職位空缺。

九巴全新雙層電巴目前行走往返安達臣發展區及藍田站的213M線，路線行經將軍澳道、寶琳路等多條上下坡路段。九巴指，作為該區居民主要出行路線之一，雙層電巴載客量達115人，能有效疏導乘客，滿載下亦能輕鬆應付陡峭路段，至今運作順暢。