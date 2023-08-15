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屯門廉署訓練營外牆遭塗鴉

有關字句被遮蓋。（張駿勤攝） 有關字句被遮蓋。（張駿勤攝）
有關字句被遮蓋。（張駿勤攝）
【本報訊】昨晨9時許，執法部門接獲屯門楊青路22號廉政公署訓練營的保安員報案，指上址外牆遭惡意塗污。人員到場視察，見到牆身有4處位置被人用黑色筆寫上多句政治口號，現將案件列作「財物損毀」跟進，正調查事件經過，暫時無人被捕。保安員事後用白紙遮蓋有關字句，留待工人再作清理。
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