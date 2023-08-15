改善懲教院所通風 加風扇換閘門窗戶

【本報訊】本港近月氣溫炎熱，懲教院所內的溫度再引起關注。懲教署表示，一直提升懲教設施的通風狀況，自2020年起於各懲教院所加裝和更換2,300部風扇，現時有超過1.5萬部不同類型的風扇（包括2,200部牛角扇）安裝於各院所不同位置，並在各院所的囚室內（包括特別組囚室）安裝了超過1,600部滾筒扇。所有院所的飯堂及吸煙間均已安裝性能良好的抽風系統，以加強空氣流通。

上蓋塗隔熱油漆種植物

此外，懲教署自2018年起開始於赤柱監獄進行囚室閘門改建工程，透過安裝新式欄柵式閘門改善室內通風，現已完成更換300個囚室閘門。署方並於同年在赤柱監獄更換通風效能較佳的新式窗戶，現已完成更換1,000個。署方亦推展在各院所建築物上蓋塗上隔熱油漆，期望可降低建築物的表面溫度，並在部分合適的院所建築物上蓋加裝太陽能板或種植植物，以吸收熱力和達致節能之效。署方亦已在所有室外運動場合適的位置裝設上蓋及提供帳篷或太陽傘，並確保為在囚人士提供足夠的飲用水。