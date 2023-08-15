選舉經理：柯耀林參選圖了解支持度

區政聯盟成員陳展浚供稱，柯耀林參加初選主要原因是想了解支持度，如果支持度低，或不會參加直選，這樣可以節省經費。陳指，自己是柯耀林Facebook專頁其中一名管理員，貼文基本上都是由團隊成員草擬，柯耀林不會自行撰寫。發文前，柯亦只會審閱較重要的貼文，牽涉地區及事務性的，柯未必會全部看過。陳續供稱，柯耀林曾經指令團隊成員，競選內容不可談及「光復香港 時代革命」、「港獨」和「攬炒」二字，柯謂：「如果癱瘓政府，香港何去何從呢？癱瘓咗又點樣呢？」16名不認罪被告中，暫時有7名被告出庭自辯，包括何桂藍、陳志全、劉偉聰、鄒家成、施德來、何啟明和彭卓棋。尚剩李予信暫未確認會否上庭作供或傳召辯方證人。案件編號：HCCC 69/2022