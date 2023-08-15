涉無牌管有槍械 裝修工表證成

【本報訊】六旬裝修工涉嫌於粉嶺住所非法管有箭、電槍、伸縮棍等，因而被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪、無牌管有無線電通訊器具及無牌管有槍械共3罪。他否認全部控罪，案件昨在區院開審。法官裁定3罪表證成立，今日續審，被告會決定是否出庭自辯。

警誡下稱武器屬離港女兒 62歲被告張煜球，被控於2021年2月8日，在粉嶺聯捷街榮福中心一單位，管有8支伸縮棍、5把弓、69支箭和45個箭頭；管有兩套不同牌子的無線電收發機；及管有兩個電擊器材。同案44歲被告黃智榮已承認一項管有爆炸品罪，判囚40個月。

控方開案陳詞指，執法部門除了在住所檢獲涉案物品外，還搜獲大量示威者常用的物品，包括黑色護臂護腿套裝，以及10張印有「光復香港時代革命自己香港自己救」字樣的紙。警誡下被告指，單位中搜獲的弓、伸縮棍及電槍等，應該是屬於他女兒，而他的女兒於2020年去了台灣，但女兒的物品一直沒搬走。

控方指，以其理解本案關鍵爭議，是被告是否「管有」涉案物品。控方邀請法庭考慮本案所有證據，包括但不限於涉案物品於被告的居所中搜獲、被告管有單位鎖匙、被告在警誡下的入罪陳述等，裁定被告「管有」相關物品。案件編號：DCCC 891/2021