網評揚言炸死裁判官全家 棄保潛逃漢缺席聆訊下獲刑

【本報訊】2020年底有人致電司法機構的辦公室，揚言要炸死一名裁判官及其家人，事件引發傳媒廣泛報道。其後有一名男子分別在一個社交媒體群組及一個新聞網站留言，就該事件作出評論稱，「講系（係）無用，炸死全家先有證據」，其行為違反早前法庭頒發禁止網上煽惑暴力的命令，涉嫌藐視法庭。該男子其後被執法部門拘捕但獲准保釋，他疑棄保潛逃，律政司則入稟高院指該男子藐視法庭。高院法官高浩文早前已裁定男子須就藐視法庭一事負上刑責，昨在該男缺席下頒發判詞，判處他監禁4個月，並須支付律政司訟費，金額容後再裁定。

須付律政司訟費 金額待定 申請人律政司司長，答辯人張志豪。判詞指早於2019年11月，法庭已頒令禁止他人於網上煽惑其他人使用暴力。2020年12月3日，有人致電司法機構的辦公室，指要炸死一名裁判官及其家人。事件遭媒廣泛報道，張則於約兩日後，在一個名為「51 黃金良心圈」的Facebook群組及在一個電子傳媒，就有關事件的報道下留言稱「炸死全家先有證據」。單是該群組已有超過9.3萬名成員，留言亦有378個回應。張於2021年3月因煽動罪被捕，警誡下承認出於憤怒及衝動而發布留言。他其後獲准保釋，但於同年9月底離港且一直沒有回港，疑棄保潛逃。

法官昨日在判詞指出，張的留言是於公開的網頁發布且有多人瀏覽，其評論屬相對嚴重，因為看來是要告知他人有關放炸彈一事須付諸實行，並刺激到其他人。法官認為張的行為屬挑戰司法的執行，並涉及裁判官家人，故有加刑因素。法官指張不但沒有道歉且棄保潛逃，顯示他毫無悔意，最終判處他監禁4個月，並須支付律政司訟費。案件編號：HCMP 598/2022