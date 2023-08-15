多區辦嘉年華 傳遞慳電意識

【本報訊】為培養市民慳電意識，中電今年暑假先後於屯門、深水埗、觀塘及大埔區舉辦社區嘉年華活動。26場活動共吸引5,000個家庭、超過1.5萬人參與，他們透過多個有趣及互動攤位遊戲，學習電力相關知識，包括電的來源、供電系統、香港能源組合、節約用電及低碳生活等。

是次「E家遊樂園」社區嘉年華活動由中電社區節能基金撥款150萬元，並與4區民政事務處合作舉辦。除了攤位遊戲，市民亦可參加電力學堂，由工程師傳授電力安全及智慧用電，將所學知識融入生活，改變生活模式。

有趣方式 推廣減碳 中電總裁羅嘉進表示，中電一直以不同的項目及渠道推動公眾支持環保及低碳生活。是次活動順利進行，並以創新及有趣方式讓公眾認識家居電力安全及減碳；同時亦有助促進親子關係及家庭和睦，建構和諧社區。

鼓勵市民節能慳電以外，中電同時亦關顧弱勢社群。中電社區節能基金今年撥款超過兩億元推出多項社區支援計劃，包括特設1.1億元向15萬個有需要家庭提供一筆過燃料費資助、向客戶和社區推廣節能減碳和電力安全，以及幫助有需要學生等。