中國歌劇舞劇院 文化中心獻藝

【本報訊】康樂及文化事務署表示，邀請到中國歌劇舞劇院過百名團員於下月赴港，在香港文化中心大劇院上演原創當代舞劇《到那時》。該作品描繪小人物在大時代下奮鬥拚搏的歷程和感人故事，並用創新舞蹈來演繹國家40年改革開放歷程。門票將於今日起公開發售。

原創舞劇 門票今起發售

《到那時》由國家一級導演佟睿睿擔任總編導，並匯集一眾中國舞劇實力表演者傾力演出，自2021年首演以來備受矚目。舞劇以寫實題材創作，運用現代舞的創新思維，在舞段編排上獨具匠心，以浪潮式的群舞開展，雖律動各異，但相承遞進，營造出時代浪潮的巨大力量；而獨舞和雙人舞則運用肢體語言塑造鮮明的人物形象和細膩情感，以舞蹈帶出時代變遷的主旋律。