醫健：成視在人：免費矯視眼鏡 拯救貧童一生

「屈光不正」是全球兒童視力障礙的最大主因，例如常見的近視，只要透過一副矯視眼鏡就可以解決視力模糊的問題。不過在發展中國家，即使驗配一副眼鏡的費用，對貧窮家庭來說亦是沉重的負擔。

奧比斯在2019年起與尼泊爾的醫療機構合作展開屈光不正篩查項目，透過學校網絡為學童提供持續的眼科保健服務，同時為學童免費驗配眼鏡，並安排有需要的治療。Aadya是當地其中一名患有近視的小女孩，過去一年因為近視無法看清楚課室的黑板，導致成績下滑。她在學校接受視力篩查後，獲發免費眼鏡，令她十分高興。

成績改變最明顯 其父親向我們表示：「我立即留意到女兒的轉變，她現在看得很清楚，也很少寫錯字了，成績的改變是最明顯！眼睛就是生命，如果你有一雙健康的眼睛，你就能看清世界上的一切。」

上述為期36個月的項目，至今在當地篩查了33萬名學童，3年來共有近6,500名被診斷患上屈光不正並獲免費驗配眼鏡。透過是次計劃，更發現當中有近3,500名兒童患有白內障、斜視等其他眼疾，已獲轉介至醫院接受進一步治療。經過是次項目，尼泊爾政府同意將眼科保健納入全國各地的學校保健計劃中，意味所有學童日後均能接受眼科篩查。

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