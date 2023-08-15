33歲長期病漢確診猴痘

【本報訊】本港再出現猴痘確診患者，今年累計錄得28宗相關個案。衞生防護中心昨日表示，新增個案涉及一名有長期病患的33歲男病人，初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，但暫未發現他與本港早前錄得的確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，另將個案通報世界衞生組織。

留醫廣華醫院 中心續指，該名患者於上周一開始發燒，並於上周四出現皮疹，前日到廣華醫院求診，同日入院，現時情況穩定。當局又提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。

中心早前已設立猴痘電話熱線2125 2373，逢星期一至五上午9時至下午5時運作，公眾假期除外，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。若市民出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，中心指良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。