復辦學生健康年檢 早識別介入勿拖延

衞生署轄下的12間學生健康服務中心，將於11月1日起，向小學一至六年級及中學一至六年級的學生提供周年健康檢查服務，及早識別有健康問題的學生，以適時提供建議和介入。中小學學生可在每個學年自願報名參加檢查。參加學生到學生健康服務中心進行各項健康評估活動，以配合其在不同成長階段的健康需要。