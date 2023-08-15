復辦學生健康年檢 早識別介入勿拖延
衞生署轄下的12間學生健康服務中心，將於11月1日起，向小學一至六年級及中學一至六年級的學生提供周年健康檢查服務，及早識別有健康問題的學生，以適時提供建議和介入。中小學學生可在每個學年自願報名參加檢查。參加學生到學生健康服務中心進行各項健康評估活動，以配合其在不同成長階段的健康需要。
署方表示，部分學生周年健康檢查服務早前曾因新冠疫情影響而暫停。於2023/24學年，12間學生健康服務中心將會恢復為中小學各班級的學童提供周年健康檢查服務。家長將會獲通知相關健康檢查具體安排。
12健康中心提供服務
有關12間中心分別是柴灣學生健康服務中心、九龍灣學生健康服務中心、西九龍政府合署學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、石湖墟學生健康服務中心、南葵涌學生健康服務中心、大埔學生健康服務中心、慈雲山伍若瑜學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心、西環學生健康服務中心及元朗學生健康服務中心。
同時，為配合人手安排及診所改善工程，九龍城獅子會學生健康服務中心11月起暫時關閉至另行通知。其間，原於該學生健康服務中心接受服務的中小學生，會獲安排前往西九龍政府合署學生健康服務中心接受服務，衞生署會通知受影響的學校及家長有關的詳情。
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