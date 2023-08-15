高鐵港段靈活行 往來福田免費改票3次

【本報訊】廣深港高鐵香港段昨起實施「靈活行」新安排，往返西九龍站和福田站的乘客，有需要時可在原來車次開出前45分鐘至開車後一小時內，免費改乘指定即日車次，最多3次。有議員親身試驗後指，新安排方便易用，旅客出行更有彈性，毋須擔心「趕頭趕命」。

增設8部自助售票機 本報記者現場所見，西九龍高鐵站B1層部分自助售票機，昨起加入靈活行改票功能，而離港大堂亦增設8部自助售票機。此外，乘客亦可在12306網站或手機應用程式辦理改票手續。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌昨午到西九龍站視察情況。他指，新系統相當靈活及簡易，相信措施令乘客行程更靈活及具彈性，能減輕其心理壓力，即使趕不及上車，也毋須「趕頭趕命」。他又引述港鐵職員指，昨日上午時段錄得約50多宗「靈活行」更改個案，可見服務能幫助市民。

陳恒鑌又指，今次安排只適用於往返福田的列車，當中不包括以福田作為中途站的列車，形容安排只屬試驗性質，建議實施後每半年檢討一次，若確認安排對整體票務系統影響不大，可在「一年半載」後擴展至來往廣州的列車，實現「高鐵地鐵化」。

他又說，目前「靈活行」安排不可更改車廂等級或車票種類，建議日後再放寬安排，提供更大彈性，但同意需要逐步推進。長遠引入企位安排方面，他強調原則是要安全、不可以超載，亦要顧及乘客的舒適程度，強調以往和諧號列車都有類似安排，相信已有經驗。