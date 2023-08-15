航空業輸入外勞首輪申請 逾2800配額獲批

【本報訊】本港航空業欠缺勞工運力，終傳來喜訊。運輸及物流局昨日表示，航空業輸入勞工計劃第一輪申請的審批工作已經完成，局方已向所有申請人發信通知申請結果，首輪批准28間公司共2,841個配額（佔計劃配額上限6,300的45%），當中少數申請因不符合下列其中一項計劃基本要求，而未能全數獲批。

計劃涵蓋10個工種 當局表示，計劃的第一輪申請期為上月17日至30日，期間有逾20間合資格公司申請共2,889個輸入勞工配額，涵蓋計劃下所有10個工種。在獲批准的配額中，地勤人員佔最多，共719個；其次為機坪服務員（445個）、機艙工作員（366個）、飛機維修技工/技術員（390個）、牽引車司機（306個）、倉務處理員/貨站服務員（206個）、機械/升降台操作員（193個）、客戶服務員（90個）、飛機拖車司機（30個）及維修員（96個）。

另外，有一宗申請因擬提供的工資低於該工種的工資中位數而未獲批准。發言人指，期望輸入勞工盡快到港接受培訓及投入工作，以紓緩航空業人手嚴重短缺的問題，並支持行業持續復甦。運輸及物流局會適時公布計劃下第二輪申請的詳情。