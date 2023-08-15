颱風將襲日本 往返大阪航班或受阻

【本報訊】颱風「蘭恩」料今登陸日本，多個前往大阪的航班受影響，包括3班機取消、3班延遲起飛，前往日本關西地區的旅行團亦受阻。本港旅行社指部分旅行團需延遲一天出發，已在當地的旅行團則被打亂行程，或未能今日回港，需留於酒店休息。負責人提醒自由行港人需主動聯絡航空公司、酒店等，更改或延長預約日子。

根據香港國際機場離港航班資料，截至昨午5時，今早已有3班前往大阪關西國際機場的航班取消，包括凌晨12時50分起飛的樂桃航空編號MM 068航班、國泰航空於凌晨1時50分起飛的編號CX 566航班、8時10分起飛的編號CX 596航班。另有3班機需延至今日下午4時後才起飛，分別為今早3時20分起飛的香港航空編號HX 616D航班；早上7時05分起飛的香港快運編號UO 850航班、早上8時45分起飛的編號UO 686航班。另外，前往名古屋的香港快運編號UO 690航班則延至下午2時起飛。

自由行港人宜改行程 縱橫遊常務董事袁振寧表示，原定有3個大阪旅行團出發，現需要押後一天起行；其兩個於當地的旅行團未能今天回港，需延遲一天回港；另有10個旅行團需更改行程，他們均會留在酒店休息，未能前往環球影城等景點。他提到，一般受颱風打亂行程受旅遊保險保障，料旅客獲逾1,000港元賠償，足以繳付額外旅費開支，包括額外住宿開支等。

袁提醒，自由行旅客則需主動確認航空公司最新安排，例如改搭甚麼航班回港，亦要留意在當地需預約多天酒店，以至交通安排等。東瀛遊執行董事禤國全則表示，現時於往大阪、高松及鳥取等地的旅行團，受影響團員大約有200人。禤續指，其現時有約70個旅行團正在日本，除關西地區外，身處東京、北海道、沖繩及九州的旅行團暫未受影響。