深圳推港人遊攻略 5口岸免費領取

【本報訊】兩地通關後，不少港人湧去廣東省消費。廣東深圳市周日為協助推動香港居民赴當地消費，5大口岸派發港人遊深旅遊攻略的宣傳小冊子，民眾可免費領取。

深圳市文化廣電旅遊體育局相關負責人表示，將圍繞深圳的山海資源、消費商圈、時尚產業、夜間經濟、工業旅遊，開發更多更好的旅遊產品，來滿足香港居民消費需求。

推薦遊玩景點好去處 為了能夠為港人提供最實用便捷的遊玩訊息，深圳市在各口岸地區推出「我同嘞港」主題深圳旅遊攻略摺頁，通過手繪地圖的形式推薦深圳遊玩好去處。在深圳市文化廣電旅遊體育局的指導下，「i游深圳」融媒體平台進行內容整合和策劃，向港人推薦景點。

宣傳小冊子擺放在各口岸入境通道處，現場有志願者派發和講解，希望幫助港客第一時間掌握深圳遊玩攻略訊息。不少港人表示，小冊子採用繁體字，非常貼心，插畫風格親民有創意，內有地理位置、深圳美食、休閒娛樂等綜合內容展示，特別是「玩轉口岸一公里」系列，非常實用。另有「深圳市遊玩打卡地圖」系列，推薦深圳各大景區、商圈購物等內容。