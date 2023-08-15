夜市經濟酒吧諗計 餐飲業憂未能受惠

冀帶動數十萬年輕旅客來港消費 疫後經濟復常不似預期，政、商、民如熱鍋上螞蟻般「乾着急」，眼見鄰近地區旅客量急升，帶動經濟起色，但香港經濟卻表現浮沉，昔日霓虹燈下，人潮暢旺的夜生活難見復返，夜市生意難做，政府日前透露短期內要與業界合力搞活搞旺香港的夜市，鞏固復甦中的各個經濟環節，酒吧及餐飲業界均歡迎相關措施，前者稱會在未來一個月將會籌劃新計劃協助搞活夜經濟，包括舉辦酒吧文化活動，而餐飲界則指夜市活動必須涵蓋全港18區，否則人流不均，成效有限。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，政府搞活夜市可推動酒吧業界整體生意增長兩成，協會在未來一個月將會籌劃新計劃，協助政府搞活香港的夜經濟，包括舉辦酒吧文化活動。他又指自政府實施全面通關後，很多具消費能力的香港市民報復式外遊，令酒吧業界整體生意額下跌三成，對夜經濟打擊很大。

盼獲豁免食牌酒牌牌費 他盼政府可以透過政策上的支持，提供優惠予經營酒吧的營商者，如豁免食牌及酒牌牌費，透過旅發局平台宣傳香港18區的酒吧文化特色。

錢又稱，政府亦可向內地不同城市推廣香港酒吧文化特色；另可定期提供如公園或球場等公共場地舉辦具有特色的酒吧文化節活動等，吸引更多內地年輕旅客來港消費，相信香港夜經濟未來可吸引數十萬計年輕旅客來港消費，亦可同時帶旺餐飲、娛樂及運輸等行業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和就認為，自中港通關後，港人假日北上者多，本港食肆晚市生意下跌三成，很多餐飲店面臨極大壓力，他同意要搞活搞旺本地夜市，又指政府的支援必不可少，而且必須在全港18區大規模進行，若只是在個別地區舉辦，只會將人流集中在少數地方。

食肆夜市人流冷清，生意難做。 錢雋永