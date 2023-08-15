坐落市區 未及私樓新盤吸引

【本報訊】昨日截止申請的新一期居屋反應較冷淡，申請量與以往相差甚遠。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣直言，申請數字令他有點「跌眼鏡」，相信受到近期樓價出現向下趨勢影響，市民審慎考慮應否買樓，亦會考慮是否轉買私人樓宇單位。

梁文廣昨日表示，上期居屋即使在疫情打擊及經濟環境差下，亦收到超過20萬份申請，而今期居屋有4個新盤位於市區，單位數量亦多，因此本來預計有較多人申請，最終反應卻較預期淡。

經濟差 入市更審慎 他指出，近期樓價持續向下，尤其油塘新樓盤銷售策略下定價較低，價錢亦貼近居屋價，令市民預計私樓樓價更便宜。部分白表申請者會認為私樓定價低，他們都能負擔，因而轉往私人樓宇市場。

不過，梁文廣認為，私樓與居屋客路不一樣，未必有直接競爭，因此實際影響有限，估計市民在目前經濟環境下都會審慎考慮應否買樓，導致今期居民的申請意欲較低。對於申請期延長會否較多市民會入表申請，他認為，今期居屋已醞釀長時間，有意的申請者之前已做足功課，申請時間長短的影響不大。