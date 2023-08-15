居屋收16萬申請 較去年少三成

【本報訊】新一期居屋及「白居二」昨截止申請。截至昨午5時，香港房屋委員會共收到16.3萬份申請表，較去年少約9萬份，少35%。有市民指輪候公屋7年仍未獲編配，期望能抽中居屋，覓得安樂窩；另有市民從內地專程趕返香港提交申請表，指今期居屋單位對經濟能力有限的市民仍具吸引力。

新一期居屋於昨日晚上7時截止申請，多名市民「闖關」，最後一刻趕到位於樂富的房委會客務中心遞交申請表。昨日到中心交表的人不算多，於昨早9時前來交表的市民更寥寥無幾，部分人已填好表格，到中心將相關文件放進鐵箱後便離去；亦有市民即場參觀居屋的模型，並向在場職員查詢及領取相關表格，整體人流不多，買家毋須排隊交表。

料明年首季起揀樓 有多次交表的女士稱輪候公屋7年仍未獲編配，期望能抽中居屋，心儀啟德或觀塘的屋苑，方便子女上學，又坦言即使有私樓以較低價錢發售仍鍾情居屋，因他們屬基層，只可負擔得起居屋。

另有市民不知道昨日為截止申請日，笑言幸好趕得及交表。他表示夫婦二人同住，目標為約300平方呎的中小型單位，認為今次申請人數減少會較易抽中，而樓價下跌不影響他的入市意欲，惟抽不中市區屋苑就寧願等待下期再戰，不會選擇新界區屋苑。

居屋2023的6個新居屋分別位於安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟德的啟悅苑、元朗的朗天苑及屯門的兆翠苑，合共提供9,154伙。房委會預計今年第4季進行攪珠，並在明年首季開始選樓。