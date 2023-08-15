縮短公屋輪候無符 開刀審查60歲租戶

追擊富戶收回百計單位 覓地建屋更實際 本港人口持續老化，現時居住公屋的住戶，約四分之一為屬於60歲以上「全長者戶」。房屋委員會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，如今社會60歲並非年紀很大或失去工作能力，當局應檢視現時年滿60歲或以上的全長者公屋住戶，獲豁免入息及資產審查的做法，認為會影響將來的公屋流轉，建議或可將年齡要求提升至65歲。不過，有公屋聯會以及關注長者權益的團體，均對黃碧如的提議有保留，認為政府必須審慎設定界線，否則實行後不但勞民傷財，耗費了資源卻未能收回目標公屋單位，無效縮短公屋輪候冊。

黃碧如昨日在一個電台節目上說，近年公屋供應與輪候者需求，出現頗大落差，人口老化愈趨嚴重，加上現今社會60歲並非年紀很大或已沒有工作能力，若60歲全長者戶可獲豁免審查，或對將來公屋流轉的持續性造成很大影響。

改動年齡限制或會牽連甚廣，甚至影響其他政策。黃碧如就指，若檢視結果認為可行，可以只將相關獲豁免年齡提高，不需更改其他政策。即使作出調整，亦不代表公屋住戶年滿60歲後就要遷出單位，退休提取強積金亦不會影響資產審查，只是有關長者戶需要像其他住戶一樣作出申報。若申報後資產及入息超出上限，屆時就要搬走，她認為在現時公屋資源不足下，符合公平合理的原則。

公屋住戶 22%屆60歲以上 房委會數據顯示，截至去年5月，現時房委會定義長者戶為所有成員均年屆60歲或以上，他們佔整體公屋戶比例於同期由17%升至22%，反映本港人口老化。

在現行富戶政策下，若住戶全部成員均年滿60歲或以上，或領取綜合社會保障援助金，或合資格申領／正在領取社會福利署發放的傷殘津貼，或所有成員是由上述3類以不同組合組成的住戶，可獲豁免於「富戶政策」。

資產超入息限額100倍需遷出 若住戶並不屬於上述可豁免類別，但部分成員正在領取傷殘津貼的住戶，即使其家庭入息或資產淨值超逾相關限額，仍可繼續居於公屋，但須按入息繳交相應的額外租金。不過，若住戶在香港擁有住宅物業，則即使有成員正在領取傷殘津貼，仍須遷離公屋單位。至於其他住戶，若家庭入息超逾現行公屋入息限額5倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，或未有在指定日期或之前，交回填妥的申報表，或選擇不作出申報，便須遷離其公屋單位。

團體質疑成效 違安老政策 公屋聯會總幹事招國偉指，房委會必須很小心行事，因會影響公屋及居屋的申請資格等。而現時未有相關措施去專門抽查60至65歲之間的住戶，亦難以評估當中的數量，若貿然進行，會令住戶不明所以。反觀當局在2017年收緊富戶政策後，每年收回的公屋單位由過往的200多間，下跌至100多間，加上部分住戶可提早於60歲退休提取強積金，若突然多了資產而令他被迫遷出，也有違政府希望長者晚年安居的護老政策。

「除非政府將法定退休年齡設定為65歲，否則房委會咁做係倒行逆施，對輪候上樓人士冇乜幫助！」香港長者權益協會總幹事李立航指，現時公屋住戶入息水平不高，年滿60歲住戶的收入，不會一下子在65歲前高得很誇張，故此房委會若執意去審查這批人士，效益成疑，加劇社會心理負擔，也不見得令輪候上樓的長者或其他市民有很大幫助，而政府其他政策如乘車優惠反而下調至60歲，故收緊公屋審查年齡界線與政策背道而馳。